وجاء القرار إثر اجتماع طارئ عقده النادي، الثلاثاء، بحضور رئيس النادي سعيد الناصري.

وأكد النادي في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة يؤكد "حتمية هذا القرار لما تستوجبه الظروف التي يمر بها الفريق الأول ويقتضي من أجل مصلحة النادي اتخاذ قرارات صعبة كهذه"، منوها بـ"تقديره الكبير للسيد الحسين عموتة وطاقمه".

ومني الفريق بسبع هزائم في آخر 10 مباريات، ليحتل المركز الثاني عشر في الوقت الحالي في الدوري المحلي.

وتوج الوداد بطل المغرب الموسم الماضي، بطلا لأفريقيا في نوفمبر الماضي على حساب الأهلي المصري، مما أهله المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت أواخر العام الماضي في الإمارات، حيث خسر مباراتيه.