وسيقود مونغر (18 عاما) سيارته، هذا الأسبوع، في معرض بمدينة برمنغهام، لكنه يخطط إلى أبعد من ذلك، للعودة الحقيقية إلى سباق تنافسي في الموسم المقبل لفورمولا 3.

ورغم بتر ساقيه جراء اصطدام عنيف بسبب السرعة العالية خلال السباق النهائي لفورمولا 4، جولة دونينغتون بارك في أبريل الماضي، قال مونغر يقول إن حلمه بالوصول إلى سباقات فورمولا 1 الأشهر "يبقى دون تغيير".

وأضاف لسكاي نيوز "أركز حاليا على المشاركة في الموسم المقبل لفورملا 3، وعلى المدى الطويل أريد أن أشارك في فورمولا 1".

وتابع "كنت في غيبوبة خلال الأيام الثلاثة الأولى للحادث، ثم استيقظت على فيضان من التبرعات. الدعم الذي تلقيته من مجتمع رياضة السيارات كان مذهلا (..) أنا ممتن جدا لكل من دعمني".