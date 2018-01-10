وانسحب جوكوفيتش الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة 6 مرات من بطولة استعراضية في أبوظبي الأسبوع الماضي بسبب استمرار معاناته من إصابة في المرفق الأيمن، وارتدى غطاء حول المفصل خلال مباراته ضد اللاعب النمساوي.

وفي دفعة قوية لبطولة أستراليا المفتوحة، التي فقدت بالفعل آندي موراي، وكي نيشيكوري بسبب الإصابة، لم يُظهر جوكوفيتش أي علامات واضحة على الألم وكسر إرسال تيم 3 مرات ليفوز بالمجموعة الأولى في 21 دقيقة فقط.

وقال جوكوفيتش في مقابلة بالملعب بعد مباراته الأولى منذ ويمبلدون العام الماضي: "كانت بداية رائعة.. إنه شعور جيد حقا أن تعود للملعب".

وتابع: "إنها سعادة غامرة.. أحب هذه الرياضة وكنت أفتقدها كثيرا".

وأضاف "لم أكن متوترا.. أردت العودة للملعب وللأسف لم يساعدني المرفق على ذلك الأسبوع الماضي".

ومع تراجع ترتيبه إلى المركز 14 في التصنيف العالمي بعد غيابه الطويل، سيرغب الجميع في تجنب مواجهة جوكوفيتش الحاصل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في قرعة أستراليا المفتوحة التي تسحب، الخميس.