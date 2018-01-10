وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار، أو ما يعادل 2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.96 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 63.24 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند 68.82 دولار للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 69.08 دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

وهذه أعلى مستويات إغلاق لعقود الخامين القياسيين منذ ديسمبر 2014.

وتترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، التي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم، وعن إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر أن المخزونات هبطت الأسبوع الماضي 3.9 مليون برميل، في ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.