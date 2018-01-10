وقال البنك إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو هذا العام بنسبة 3.1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 بالمئة عن التوقعات السابقة في يونيو الماضي، بالمقارنة مع 3 بالمئة في 2017.

من جانبها، حذرت المؤسسة المالية الدولية من أنه يتعين على الحكومات القيام باستثمارات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي في بلدانها، مشددة على وجوب أن يحصل هذا الأمر قبل أن تحل الأزمة المقبلة، الآنية لا محالة.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، آيهان كوس، إن "النمو العالمي أقوى مما كنا نتوقع"، مشيرا إلى أن هذا التحسن يشمل كل مناطق العالم بدءا بـ"الثلاثة الكبار" أي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

وبحسب التوقعات الجديدة يفترض أن يسجل الاقتصاد الأميركي هذا العام نموا بنسبة 2.5 بالمئة مقابل 2.2 بالمئة كانت متوقعة في يونيو، في حين سيبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 2.1 بالمئة وفي اليابان 1.3 بالمئة.