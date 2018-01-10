وكان هذا القمر الصناعي الذي يرمز له باسم "زوما" وبلغت تكلفته مليارات الدولارات، قد أطلق من قاعدة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، على متن الصاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، الأحد.

وقال إيلون ماسك مؤسس ومالك "سبيس إكس" في بيان عبر البريد الإلكتروني، الثلاثاء: "للتوضيح، بعد مراجعة كل البيانات حتى الآن فقد أدى فالكون 9 كل شيء بشكل سليم ليل الأحد. إذا وجدنا نحن أو آخرون غير ذلك بناء على مراجعات أخرى سنعلن ذلك فورا".

وقال مسؤولان، الاثنين، شريطة عدم نشر اسميهما، إن قمر الاستخبارات "زوما" الذي أنتجته شركة "نورثروب غرومان"، لم ينفصل عن المرحلة الثانية من "فالكون 9"، ومن المعتقد أنه انفجر أو سقط في البحر.

وقالت "سبيس إكس": "ما دامت البيانات التي روجعت حتى الآن لم تشر إلى ضرورة إجراء تغييرات في التصميم أو التشغيل أو تغييرات أخرى، فلا نتوقع أي تأثير على جدول عمليات الإطلاق المقبلة".