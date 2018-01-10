وأوضحت المصادر أن جنودا كانوا يسيّرون دورية في غامبورو قرابة الساعة الثالثة فجرا حين رصدوا الفتيات الثلاث مرتديات سترات ناسفة ويحاولن الوصول إلى المدينة.



وقال عمر كشالة الذي ينتمي إلى ميليشيا محلية تساند الجيش إن "الجنود عثروا على الفتيات الثلاث وقتلوا اثنتين منهن. الثالثة اعتقلت مع سترتها الناسفة".



وأضاف أن "اثنتين منهن كانتا تسيران سويا وقد طلب منهما الجنود نزع سترتيهما الناسفتين لكنهما رفضتا فأطلق الجنود عليهما النار وقتلوهما".



من جهته قال عنصر آخر في الميليشيا نفسها يدعى شيخ مادا، إن الجنود عثروا على الانتحارية الثالثة في مكان غير بعيد بعد أن نزعت سترتها الناسفة وألقت بها في مبنى مهجور.



والأربعاء الفائت قتل 14 مصليا في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في المدينة نفسها.



وامتد تمرد بوكو حرام المستمر منذ 8 سنوات ضد حكومة نيجيريا إلى الدول الثلاث المتاخمة وهي النيجر وتشاد والكاميرون وقد أدى إلى سقوط نحو 20 ألف قتيل ونزوح أكثر من 2,6 مليون شخص.