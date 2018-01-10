وحسب فرانس برس، قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري، إن الأمم المتحدة تبقى الطرف المؤهل أكثر من غيره للإشراف على مساعي التوصل لحل سياسي في سوريا، في إشارة ضمنية إلى المحادثات التي دعت إليها روسيا في 29 و 30 من الشهر الحالي في سوتشي.



وحول محادثات سوتشي هذه قال الحريري "لم نتلق أي دعوة رسمية ولا نعرف ما هو الهدف الفعلي الذي تسعى إليه روسيا" من الدعوة لهذه المحادثات.



من جهته أعرب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا الثلاثاء عن "أمله" في أن تشارك المنظمة الدولية في محادثات سوتشي المرتقبة.



وقال نيبينزيا "ليس هناك بديل عن جنيف، ولكن هل تم إحراز تقدم في جنيف؟"، مشددا على أن الهدف من محادثات سوتشي هو "اعطاء دفع لمسار جنيف نحو حل سياسي".



وكانت الجولة الثامنة من محادثات جنيف في مطلع ديسمبر الماضي فشلت في تحقيق أي تقدم.

وأكدت المعارضة أنها تريد البحث في مصير الرئيس السوري بشار الأسد خلال المفاوضات حول المرحلة الانتقالية، الأمر الذي ترفضه دمشق بشكل كامل. وحمّلت الأمم المتحدة النظام مسؤولية فشل تلك الجولة من المفاوضات.



وبحسب نصر الحريري، فإن الأمم المتحدة لم تتخذ بعد قرارا بشأن مشاركتها بمحادثات سوتشي، مضيفا أن المعارضة السورية "لا تستبعد تماما" الذهاب إلى سوتشي، إلا أنه اعتبر أن تحقيق تقدم في محادثات جنيف المقبلة يجعل لقاء سوتشي بلا فائدة.



وتابع الحريري أن "الأمم المتحدة لن تشارك في سوتشي إلا في حال دعمت محادثات روسيا عملية جنيف".



وأعلن الحريري أنه التقى الاثنين في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان.



وأكد مكتب الاتصال التابع للأمم المتحدة حصول اللقاء بين الحريري وغوتيريش مكتفيا بالقول أن الأخير "رحب" باستعداد وفد المعارضة "للمشاركة من دون شروط بالجولة القادمة من المحادثات في جنيف".



وتابع الحريري "ننتظر تسلم دعوة رسمية قريبا" للمشاركة في محادثات جنيف.



وبحسب الحريري فإن على الأمم المتحدة أن تقدم قريبا تفاصيل حول طريقة وضع الدستور الجديد لسوريا وكيفية إجراء انتخابات.



ولم يتمكن الحريري من لقاء المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بسبب تضارب في المواعيد، حسب ما أفاد مصدر سوري معارض.



ويتوجه الحريري مساء الثلاثاء إلى واشنطن حيث سيبقى حتى الجمعة.



وأوضح الحريري أنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين في الكونغرس الأميركي كما ينوي عقد لقاء مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر.



وختم الحريري قائلا "نتوقع من الولايات المتحدة أن تقوم بدور" في عملية البحث عن حل سياسي للأزمة السورية.