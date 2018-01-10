وقال متحدث باسم البحرية، إن الزورق المطاطي كان على متنه أكثر من مئة مهاجر، تم إنقاذ 17 فقط منهم، مشيرا إلى أن بين الناجين هناك نساء. حسب فرانس برس.

وليبيا هي نقطة الانطلاق الأكثر شيوعا للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا من أفريقيا بحرا. وخلال السنوات الأربع الأخيرة عبر أكثر من 600 ألف البحر المتوسط بواسطة قوارب مطاطية متهالكة وفرها لهم المهاجرون والتي غالبا ما تتعطل أو تغرق.

ومنذ الصيف الماضي منعت بعض الفصائل الليبية المسلحة عمليات الهجرة تحت ضغط شديد من إيطاليا. وكثف خفر السواحل الليبي المدعوم من إيطاليا عمليات الاعتراض وأعاد مهاجرين إلى ليبيا حيث يتم احتجازهم وغالبا ما يعودون إلى شبكات التهريب.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة 2832 مهاجرا العام الماضي خلال محاولتهم الوصول إلى إيطاليا من شمال أفريقيا، وشهدت انخفاضات من 4581 في عام 2016.

وتمكن نحو 119310 من الوصول إلى إيطاليا في 2017 مقابل 181436 في عام 2016.