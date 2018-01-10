وبكر موناكو بالتسجيل عبر نجمه توماس ليمار في الدقيقة الثالثة، وأدرك نيس التعادل بعد ربع ساعة بواسطة مهاجمه الحسن بليا، قبل أن يسجل المدافع مختار دياخابي هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 37.

وكان موناكو خسر نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جرمان 1-4.

ويستكمل الدور ربع النهائي الأربعاء، فيلعب رين مع تولوز، وأميان مع باريس سان جرمان حامل اللقب والرقم القياسي في عدد الالقاب (7 مرات بينها الأعوام الأربعة الأخيرة)، وأنجيه مع مونبلييه.