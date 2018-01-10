وعانى سيتي الذي يمر بمسيرة رائعة في الدوري الممتاز في لقاء الثلاثاء وانتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفوز على ملعبه برأس البديل الأرجنتيني أغويرو.

وافتتح بريستول التسجيل من علامة الجزاء قبل انتهاء الشوط الأول بعد مخالفة من جون ستونز ضد بوبي ريد الذي نفذ الركلة بنجاح.

وتعادل كيفن دي بروين بعد الاستراحة ثم انتزع أغويرو الفوز قبل النهاية لتصبح الأفضلية لمانشستر سيتي قبل خوض لقاء الإياب بعد أسبوعين.