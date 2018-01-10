وقال ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء، مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "يجب أن يكون هذا القانون قانون حب"، وتابع: "أعتقد أنه يمكن إنهاء الأمر بسرعة كبيرة".

وفي سبتمبر الماضي ألغى ترامب برنامجا أتاح لـ690 ألف شاب من المقيمين بشكل غير شرعي العمل والدراسة بشكل قانوني، يختصر باسم "داكا"، وأعطى الكونغرس حتى مارس المقبل للتوصل إلى حل لهم.

ودعا ترامب إلى "حل دائم" للذين يعرفون باسم "دريمرز" (الحالمون)، مضيفا أن "الأمن على الحدود" يجب أن يكون إحدى ركائز أي قانون حول الهجرة.

ويطالب الرئيس الأميركي منذ فترة طويلة برصد الاعتمادات اللازمة لبناء الجدار مع المكسيك، كما وعد خلال حملته الانتخابية، وأضاف خلال نقاشه الطويل مع النواب والشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين: "نحن بحاجة إلى جدار".

وأشار إلى أنه لن يكون من الضروري بناء الجدار على طول الحدود بسبب وجود عقبات طبيعية مثل الأنهار والجبال تقوم مقام الجدار في مناطق عدة.

كما دعا ترامب مرة أخرى إلى إنهاء ما يسميه "الهجرة المتسلسلة" في إشارة إلى لم الشمل، وإنهاء العمل بالسحب السنوي للبطاقات الخضراء (غرين كاردز).

وخلال النقاش دعا ترامب للتوصل إلى اتفاق على مرحلتين، إقرار قانون حول شبان "داكا" والأمن على الحدود، ثم إقرار إصلاح أوسع لنظام الهجرة بكامله.