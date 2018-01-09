وصرح ترامب للصحفيين خلال لقاء جمعه مع نواب في البيت الأبيض أنه يحب وينفري التي أثارت كلمتها في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، مساء الأحد، تكهنات بأنها سترشح نفسها عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة في 2020، وفق "رويترز".

وكانت صديقة مقربة لوينفري قد قالت في وقت سابق إنها لا تفكر حاليا في خوض انتخابات الرئاسة.

وقالت جايلي كينغ كاتمة أسرار وينفري في لقاء مع شبكة "سي.بي.إس" إن الموقف السابق للإعلامية البالغة من العمر 63 عاما بعدم اهتمامها بخوض انتخابات الرئاسة لم يتغير.

وتعد وينفري، المنتجة التلفزيونية والسينمائية والممثلة، إحدى أكثر النساء في الولايات المتحدة ثراء وكثيرا ما ارتبط اسمها بسياسات الحزب الديمقراطي وأنشطته في جمع التبرعات.