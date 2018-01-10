ويشتبه القضاء بأن اللاعب الكرواتي تهرب من دفع 870 ألف يورو (1.04 مليون دولار) من إيرادات بيع حقوق استخدام صورته في 2013 و2014، عبر شركة أنشئت في لوكسمبورغ.

وقدم مودريتش الثلاثاء إلى محكمة قرب مدريد، دليلا على تسديده نحو مليون يورو لمصلحة الضرائب في الرابع من يناير، وهو المبلغ المتهم بالتهرب من دفعه، إضافة إلى الفوائد.

وقال المصدر القضائي الذي رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس إن مودريتش دفع المبلغ "طوعا".

ويلعب مودريتش (32 عاما) في ريال مدريد منذ انضمامه اليه عام 2012 من توتنهام هوتسبر الإنجليزي مقابل نحو 40 مليون دولار.