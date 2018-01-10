وعرضت شركة ماكاو ميلكو الدولية وشريكتها القبرصية "قبرص فاسوري" في نيقوسيا مشروعها لافتتاح أول منتجع كازينوهات في الجزء الجنوبي المعترف به من الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط، والتي تحتل تركيا شطرها الشمالي.

صمم مجمع الكازينوهات ليكون أكبر منتجع متكامل في أوروبا، ويضم 500 غرفة فندقية ومرافق أخرى فوق نحو 6 آلاف متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 600 مليون يورو.

وستتوافر فيه 136 طاولة لعب، و1200 ماكينة لعب و11 مطعما في المجمع غير المسبوق.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن المشروع "متوقع أن يكون له تأثير كبير على الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد".

وتابع أن "المساهمة الأكبر (للمجمع) في الاقتصاد بدءا من السنة الثانية لتشغيله تقدر بنحو 700 مليون يورو، أو ما يعادل 4 بالمئة من الناتج الكلي الإجمالي".

وأوضح هو أن المجمع الترفيهي الضخم سيضع قبرص على خريطة السياحة العالمية عبر اجتذاب السياح من كافة أرجاء العالم.

ووافقت قبرص على برنامج تقشف قاس لكنها عادت لتسجل نموا بلغ 4 بالمئة في العام 2017، ونسبة مماثلة متوقعة في 2018، بفضل الزيادة المتوقعة في عدد السياح.