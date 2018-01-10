وقالت مسؤولة في المحطة الواقعة بجنوب غرب سويسرا لوكالة "فرانس برس" إن هناك 13 ألف سائح تقريبا عالقون حاليا في زيرمات.

وأوضحت المحطة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "الوصول إلى المحطة والمغادرة غير ممكنين حاليا"، مشيرة إلى احتمال أن ينقطع التيار الكهربائي.

والطريق المؤدي إلى المحطة مقفل منذ صباح الاثنين، وقد توقّف القطار الموصل إليها أيضا.

وتبلغ سعة المحطة 13 ألفا و400 سرير، منها سبعة آلاف و200 في الفنادق وستة آلاف و200 في شقق، أما عدد السكان المحليين فيبلغ خمسة آلاف و500.

وقالت المسؤولة :"لا يمكن ممارسة التزلج أو التنزه، لكن الأمور هادئة ولا داعي للقلق".

وأدى انزلاق الوحل وتساقط الحجارة والخوف من وقوع انهيارات ثلجية إلى إقفال طرق عدة في المنطقة التي تقع فيها المحطة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.