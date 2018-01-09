وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعا كبيرا للأطباء في مستشفى وهران الجامعي، على بعد 400 كلم غرب الجزائر، قبل أن يتحول إلى مسيرة نحو مقر الولاية بوسط المدينة.

وقال طه شوعال، عضو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، إن نحو 5000 طبيب شاركوا في المسيرة، وفق ما نقلت فرانس برس.

وفي 3 يناير، صعد الاطباء احتجاجهم عبر محاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية، لكن الشرطة منعتهم بالقوة، مما أسفر عن إصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين الجزائريين.

ويصل عدد الأطباء المقيمين إلى قرابة 13000 سبق لهم إكمال الدراسة في الطب العام لمدة سبع سنوات، وهم يحضرون للاختصاص لمدة تصل الى خمس ست سنوات بحسب الاختصاص.

ومن أهم مطالب الأطباء المقيمين "إلغاء الخدمة المدنية" التي تفرضها الحكومة على كل الأطباء المتخصصين، بعد تخرجهم من أجل العمل في المناطق البعيدة، حيث لا يوجد أطباء مختصون، من سنتين إلى أربع سنوات، قبل أن يتمكنوا من العمل لحسابهم الخاص، أو في المستشفيات والعيادات الحكومية أو الخاصة.