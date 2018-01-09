وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر موقع "تويتر" :" للعلم تهديد الصماد جاء في إجتماعه ببعثة الأمم المتحدة".

وفي تغريدة أخرى، قال وزير الدولة الإماراتي: "الحوثي الذي أهلك الحرث والنسل وأفسد في اليمن وخان حليفه وشريكه يهدد الملاحة الدولية الْيَوْمَ، نحن أمام عصابة إرهابية وجودها وظلمها في اليمن غدت أيامه محدودة".

وكان الصماد، وهو رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الإيرانية قد هدد بإغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الدولية، في حال لم يتوقف هجوم قوات الجيش الوطني المدعومة من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وجاء تصريح الصماد خلال لقاء جمعه مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن، معين شريم في صنعاء.

وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ليس بالجديد على الحوثيين، لكن هذه المرة الأولى التي يأتي فيها التهديد بشكل مباشر ودون مواربة.



وسبقت أن قصفت الميليشيات الموالية لإيران سفنا وبوارج في البحر الأحمر، وهذا السجل الأسود الذي يهدد الملاحة الدولية، دفع قوات الشرعية اليمنية والتحالف العربي لإطلاق معركة الساحل الغربي.