ونشرت الجريدة الرسمية، بداية يناير الجاري، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بدءًا من 13 يناير الجاري نظرًا لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

وبحسب الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد".

وكان البرلمان قد وافق في أبريل الماضي على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنهما، وخلفا 45 قتيلا على الأقل.

وجرى فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.