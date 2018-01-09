وذكرت تقارير تركية أن برشلونة سيدفع نصف راتب اللاعب بعد رحيله، لكن باشاك شهير قال إنه لا تزال هناك بعض الأمور المعلقة.

وقال جوكسيل جوموشداغ رئيس النادي التركي: "رغم أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي بخصوص أمور عديدة، فإنه لا تزال هناك بعض الخطوات المتبقية".

وأضاف: "فريقي في مفاوضات مع وكيل اللاعب ومسؤولي برشلونة. أتمنى أن يعودوا من هناك بنتيجة إيجابية".

وعانى لاعب منتخب تركيا منذ انتقاله إلى برشلونة في 2015 مقابل 34 مليون يورو قادما من أتليتيكو مدريد، ولم ينجح في دخول التشكيلة الأساسية بانتظام وسجل 19 هدفا في 53 مباراة في جميع المسابقات.

ولم يلعب توران (30 عاما) مع برشلونة خلال النصف الأول من الموسم الجاري.