وشاركت الداخلية التونسية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك، وسم (ما تخربش بلادك تونس محتاجتلك).

وشهدت ليل الثلاثاء، مواجهات ليلية بين قوات الشرطة و محتجين قام عدد منهم بتخريب و نهب عدد من المرافق العامة و المحلات التجارية، بكل من محافظات منوبة و القصرين و قفصة.

وأسفرت المواجهات عن إصابة عدد من قوات الأمن جراء تعرضهم للرشق بالحجارة مع تسجيل حالة وفاة لاحد المحتجين، بمنطقة طبربة و إيقاف 44 شخصا بمختلف المناطق التي اندلعت فيها مواجهات ليلية.

في غضون ذلك، أدخل البرلمان التونسي تغييرا على جدول أعماله، الثلاثاء، ليخصص الفترة الصباحية للاستماع إلى مداخلات النواب و سماع اقتراحاتهم بشأن الأحداث الأخيرة.