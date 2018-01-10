ويعد هذا المعدل وهو الأدنى منذ يناير 2009، ويواصل معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي تراجعه منذ تدنيه في سبتمبر 2016 إلى ما دون عتبة 10 بالمئة الرمزية.

وكان معدل البطالة 8.7 بالمئة في يناير 2009، وارتفع بعدها في الشهر التالي الى 9 بالمئة.

وفي خضم أزمة الديون، بلغت البطالة نسبة قياسية من12.1 بالمئة في أبريل ومايو ويونيو 2013. لكن الوضع الاقتصادي بدأ بالتحسن بشكل بطئ منذ تلك الفترة.

وعوّلت المفوضية الأوروبية في توقعاتها للخريف التي أعلنتها في 9 نوفمبر الماضي على معدل بطالة ب9.1 بالمئة في منطقة الاتحاد الأوروبي خلال 2017، على أن يتراجع إلى 8.5 بالمئة في 2018، ثم إلى 7.9 بالمئة في 2019.

ورغم التراجع الثابت إلا أن الفروقات لا تزال كبيرة بين الدول الـ19 التي تعتمد على العملة الموحدة. وعليه فقد سجلت نسبة البطالة الأدنى في نوفمبر مرة أخرى في ألمانيا ومالطا (3.6 بالمئة) بينما كانت الأعلى مجددا في اليونان (20.5 بالمئة في سبتمبر 2017، بحسب آخر الأرقام الرسمية المتوفرة) وإسبانيا (16.7بالمئة).

وكانت نسبة البطالة لدى الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما أعلى بكثير في مجمل "منطقة اليورو" وبلغت 18.2 بالمئة.