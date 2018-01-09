روسيا دولة ضخمة، مما يعني أن المباريات ستجرى في 4 مناطق زمنية مختلفة داخل البلد نفسه، لكن التوقيت الغالب للمدن الأكبر التي ستستضيف البطولة مثل موسكو وسان بطرسبرغ، هو ذاته توقيت مكة المكرمة، مما يجعل المباريات في أوقات مناسبة جدا للعالم العربي.

وتفصل العواصم العربية للمنتخبات المشاركة ساعة واحدة بين كل منها، فالرياض لها نفس توقيت موسكو، تليها القاهرة بفارق ساعة، ثم تونس بفارق ساعتين عن الرياض، والرباط بفارق ثلاث ساعات عن العاصمة السعودية.

وستقام مباراة افتتاح المونديال بين روسيا والسعودية الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو والرياض، وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه المباراة النهائية للبطولة يوم 15 يوليو.

وستنطلق مباريات السعودية في الساعة الخامسة أو السادسة مساء، وهو وقت يكون فيه الجو معتدلا.

ومن ناحية أخرى، سيلعب المنتخبان المصري والمغربي في جميع الأوقات المخصصة للمباريات، وهي الظهر والعصر والمساء. وقد يستطيع المنتخب المغربي تحقيق مفاجأة أمام البرتغال عندما يواجهه في الظهيرة، حيث يصب اللعب نهارا في صالح المنتخب المغربي الأكثر تعودا على الحرارة.

أما تونس، فستلعب مباراتين مسائيتين، فيما ستخوض لقاء بلجيكا ظهرا، ومثل المغرب، قد تستطيع تحقيق المفاجأة واستغلال توقيت المباراة بشكل أفضل من نظيرها البلجيكي.

وهنا مواعيد أبرز مباريات البطولة في العالم العربي:

مباريات السعودية ومصر

14 يونيو - السعودية وروسيا في موسكو - 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

20 يونيو - السعودية وأوروغواي في روستوف - 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

25 يونيو - السعودية ومصر في فولغوغراد - 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة (4:00 عصرا بتوقيت القاهرة).

15 يونيو - مصر وأوروغواي في إيكاتيرنبرغ - 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

19 يونيو - مصر وروسيا في سان بطرسبرغ - 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات المغرب

15 يونيو - المغرب وإيران في سان بطرسبرغ - 3:00 ظهرا بتوقيت الرباط.

20 يونيو - المغرب والبرتغال في موسكو - 12:00 ظهرا بتوقيت الرباط.

25 يونيو - المغرب وإسبانيا في كالينينغراد - 6:00 مساء بتوقيت الرباط

مباريات تونس

18 يونيو - تونس وإنجلترا في فولغوغراد - 7:00 مساء بتوقيت تونس.

23 يونيو - تونس وبلجيكا في موسكو - 1:00 ظهرا بتوقيت تونس.

28 يونيو - تونس وبنما في سرانسك - 7:00 مساء بتوقيت تونس.

مباريات الأدوار الحاسمة

تقام مباريات دور الـ16 على 4 أيام بين 30 يونيو و3 يوليو، في توقيتين يوميا، هما الخامسة عصرا والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

وستقام مباريات ربع النهائي على يومين، الجمعة 6 يوليو، والسبت 7 يوليو، بنفس التوقيتين.

وستقام مباراتا نصف النهائي في يومين متتاليين، الثلاثاء 10 يوليو، والأربعاء 11 يوليو، بتوقيت مسائي واحد، هو التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

أما النهائي فكما ذكر سابقا، سيقام مساء الأحد 15 يوليو، في الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

وتعتبر الأوقات في البطولة مناسبة بشكل كبير للعواصم العربية، التي ستستمتع بالمباريات طول اليوم، ومن دون الحاجة إلى السهر لأوقات متأخرة لمشاهدة المباريات المسائية، أو الاستيقاظ مبكرا لمشاهدة مباريات النهار.