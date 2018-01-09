وذكرت شبكة خدمات الطوارئ في بيان "لم تتضح بعد التفاصيل المتعلقة بالحادث ولكن السلطات المحلية في الموقع وستبدأ تحقيقا"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

ولم ترد تقارير بسقوط قتلى في الحادث الذي وقع بعد مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة المئات عندما اصطدم قطار بشاحنة، مما أدى إلى خروجه عن مساره واحتراقه الخميس الماضي.

وتحتوي جنوب أفريقيا على أكبر شبكة للسكك الحديدية في القارة الأفريقية، لكن الشبكة تعاني من سوء الإدارة وقلة الاستثمارات، ولذلك تراجع استخدام القطارات رغم أنها أرخص وسيلة مواصلات عامة.