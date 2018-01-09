وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة العقوبات، وقضت بالسجن المؤبد على 23 شخصا، والسجن 15 عاما لـ223 شخصا، والسجن 3 سنوات لـ22 أخرين، وقضت ببراءة 109.

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ379، ومنهم 189 متهما محبوسا بـ"تهم تدبير تجمهر بميدان النهضة بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المحكوم عليهم قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها".

وأُسندت النيابة للمحكوم عليهم "ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع في قتل رائد شرطة ومجندين وآخرين عمدا مع سبق الإصرار".