وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحزام يتيح حماية أكبر لكبار السن ويقيهم من التعرض لكسور خطيرة في منطقة الفخذ، إذا سقطوا أرضا.

ويعمل الحزام بسرعة فائقة كما يستجيب بشكل فوري، إذ ينتفخ في 80 جزء من ألف من الثانية بعد استشعار خطر السقوط.

وبحسب شركة "هيليب" فإن الحزام الهوائي يتيح تجنب 80 في المئة من الأضرار التي تنجم عن السقوط، ويرجح أن يصل ثمنه في الأسواق إلى 790 دولارا.

ونبهت دراسات سابقة إلى أن كبار السن الذين يتعرضون لكسور في الفخذ معرضون بأكثر من 3 مرات للوفاة في السنة التالية، مقارنة بغيرهم.

وفي حال سقط مرتدي الجهاز الواقي، يتوجب عليه أن يشحن الحزام بغاز يكلف خمسين دولارا، لكنه الثمن قد يكون أقل بكثير من تداعيات وفاتورة الكسور.