وعقد الرئيسان جلسة ثنائية مغلقة بقصر الاتحادية، أعقبها لقاء موسع بين الوفدين بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة الوزير خالد فوزي والسفير المصري بإريتريا ياسر على هاشم.

ويناقش الرئيسان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الإريتري والوفد الموافق له بزيارات ميدانية، الأربعاء، لعدد من المواقع والمشروعات المصرية.

ويرافق أفورقي خلال الزيارة، التي تستمر لمدة يومين، وفد إريتري رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية عثمان صالح، ويماني جبر آب المستشار السياسي للرئيس.