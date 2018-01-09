وأضافت المصادر أن المسلحين كانوا يريدون إجبار طلاب المدرسة على الانضمام إلى معسكرات التجنيد الإجباري، والزج بهم إلى ساحات القتال.

ويأتي ذلك في محاولة من الميليشيات الموالية لإيران، لتعويض خسائرها البشرية المستمرة على أكثر من جبهة أمام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وكانت مصادر يمنية ذكرت في ديسمبر الماضي أن الميليشيات كثفت من عمليات تجنيد أطفال المدراس بعد الانتكاسات المتتالية، مشيرة إلى الميليشيات جندت أكثر من 20 ألف طفل للقتال في صفوفها.