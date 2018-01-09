وقالت قوات كارابينييري شبه العسكرية الإيطالية في بيان إن العملية فككت عصابة رئيسية من جماعة ندرانجيتا للجريمة المنظمة المتمركزة في منطقة كالابريا الجنوبية، وفق "رويترز".

وأضافت أنها نفذت العملية بالتعاون مع الشرطة في ألمانيا.

وتابعت أن عصابات أسرتي فاروا ومارينكولا تسللت إلى عالم الأعمال في الدولتين خاصة الأعمال المتعلقة بالنبيذ والأغذية وجمع القمامة وتنظيم الجنازات.

وقال البيان إن من المشتبه أن عددا من الموظفين العموميين ضالعون في فساد إلا أنه لم يحدد ما إذا كانوا في إيطاليا وحدها أم في البلدين.

وأشار إلى أنه جرت مصادرة نحو 50 مليون يورو (59.79 مليون دولار).