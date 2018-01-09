وأخفقت تشيلي، بطلة كوبا أميركا عامي 2015 و2016، في التأهل إلى كأس العالم 2018 المقررة الصيف المقبل في روسيا.

وأشرف رويدا سابقا على منتخبات كولومبيا (2004 و2006)، وهندوراس (2007-2010)، وإكوادور (2010-2014).

وقال رئيس الاتحاد التشيلي، أرتورو صلاح: "لقد أخذنا الوقت المناسب لإيجاد أفضل مدرب لمنتخبنا. مدرب يملك خبرة مع المنتخبات الوطنية، تأهل إلى كأس العالم ويملك مسيرة رياضية عالية المستوى".

وسيحل رويدا بدلا من الإسباني من أصول أرجنتينية خوان أنطونيو بيتسي، مدرب المنتخب السعودي حاليا، الذي فشل في قيادة المنتخب "الأحمر" إلى نهائيات المونديال.

وذكر الاتحاد التشيلي أن عقد رويدا يمتد حتى نهاية تصفيات مونديال 2022.