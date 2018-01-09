وأعرب بيليه، الملقب بالجوهرة السوداء، عن أمله في أن يساهم انضمام كوتينيو إلى النادي الكتالوني في إثراء مسيرته في إطار استعدادات نجم وسط المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى أن يكون هذا الانتقال مفيدا بالنسبة لك يا فيليب، البرازيل تحتاجك في كأس العالم".

وقدم برشلونة، الاثنين، كوتينيو لوسائل الإعلام باعتباره صفقة الانتقال الأغلى في تاريخ النادي وثاني أغلى صفقة في التاريخ بعد مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي انتقل العام الماضي إلى صفوف باريس سان جرمان الفرنسي.