وكانت اللاعبة البولندية الطرف الأضعف في خسارتها خلال 82 دقيقة أمام منافستها البريطانية في نهائي العام الماضي، لكنها ثأرت لهزيمتها على ملعب كين روزوول، وفازت 6-3 و7-5.

ولم تنجح أي من اللاعبتين في السيطرة خلال أشواط إرسالها في المجموعة الأولى، واكتفت كونتا بالفوز بنقطتين فقط على إرسالها الثاني، بينما استغلت رادفانسكا 3 من 5 فرص لكسر الإرسال.

وواجهت كونتا متاعب مرة أخرى في الاحتفاظ بإرسالها في المجموعة الثانية، لكنها أظهرت علامات على صحوة عندما كسرت إرسال رادفانسكا، وهي متأخرة 4-1 في المجموعة الثانية، لكن اللاعبة البولندية حسمت انتصارها في ساعة واحدة و49 دقيقة.

وستسبب الهزيمة في الدور الأول بعض القلق لكونتا (26 عاما) المصنفة التاسعة عالميا في بداية الموسم.

وعانت كونتا في أول مباراتين لها الأسبوع الماضي في بطولة برزبين، قبل أن تنسحب من دور الثمانية بسبب الإصابة.

لكنها أبلغت منظمي بطولة سيدني، الاثنين، بأنها جاهزة بعد انسحابها من برزبين بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في اللعب مع تطلعها أيضا لأولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق الأسبوع المقبل في ملبورن.

وخسرت رادفانسكا على نحو مفاجئ أمام الأميركية الصاعدة من التصفيات ساتشيا فيكري في دور الثمانية في أوكلاند الأسبوع الماضي، وستلتقي مع أميركية أخرى صاعدة من التصفيات هي كاثرين بيليس في الدور الثاني بسيدني.