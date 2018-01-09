وذكر بيان للجيش السوري "قامت إسرائيل فجر اليوم بإطلاق صواريخ عدة من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات".

وأضاف البيان أن إسرائيل أطلقت فيما بعد صاروخين "أرض–أرض" "من الجولان المحتل تصدى لهما دفاعنا الجوي وأسقطهما".

وذكر أنه في وقت لاحق أطلقت الطائرات الإسرائيلية 4 صواريخ "من طبريا تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخا وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية".

وامتنعت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب على البيان السوري، وذلك رغم أن قائد سلاح الجو الإسرائيلي كشف في أغسطس أن طائراته هاجمت مواقع في سوريا حوالي 100 مرة فإن سياسة إسرائيل عموما تقوم على عدم نفي أو تأكيد مثل هذه العمليات.

وتعهدت إسرائيل بمنع استخدام الأراضي السورية لإقامة قواعد لإيران فيها أو لنقل أسلحة متطورة إلى جماعة حزب الله اللبنانية، التي تساند سوريا.

وجددت القيادة العامة للجيش السوري في البيان "تحذيرها من التداعيات الخطيرة لهذه الأعمال العدوانية"، التي قالت إنها تؤكد "من جديد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا".