ووفقاً لصحيفة "الرياض"، الاثنين، فإن آلية انتقاء المرشحات لهذا المنصب تكون باختيار الكفاءات العالية من خريجات التخصصات الشرعية والقانونية، وذلك لأهمية وظيفة التحقيق في المحافظة على قيم ومعايير العدالة الجنائية.

وصرح النائب العام الشيخ سعود المعجب أن هذه الخطوة "ستساهم في تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة وفي مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها".

ولفت إلى أن هذا التوجه يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي من شأنها تمكين المرأة في المجال العملي وجعلها شريكة فاعلة في التنمية.