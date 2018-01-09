وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية، فإن الجهاز جرى تجريبه على الإنسان، وبات يعد بثورة كبيرة في مجال الطب.

وتستطيع الكبسولة، وهي قابلة للابتلاع على غرار أي حبة دواء، (تستطيع) إرسال معلومات إلى جهاز ذكي لدى الطبيب أو حتى للهاتف المحمول.

وعكف باحثون من معهد ملبورن الملكي للتكنلوجيا في أستراليا، على تطوير الكبسولة، ويرون أنها ستتيح تشخيصا أكثر دقة لأمراض الجهاز الهضمي.

ويعزو الباحثون اهتمامهم بأمراض الجهاز الهضمي إلى وجود صعوبة في تشخيص اضطراباته والتمييز بينها.

ويجري فحص القولون، في الوقت الحالي، عن طريق التصوير بالمنظار، لكن ذلك لا يصبح ممكنا إلا في حال بروز الأعراض أو حصول التهاب.

وبفضل المعلومات التي ستبعث بها الكبسولة، سيستطيع الأطباء معرفة الغذاء الذي يناسب كل شخص على حدة، كما أن الجهاز الصغير سيقدم معلومات ثمينة عن الطريقة التي يحصل بها سرطان القولون.