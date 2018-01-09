وهذا هو أقل عدد من النقاط يسجله جيمس، الملقب بالملك، في مباراة منذ أكتوبر 2007 مع كافاليرز (26 فوزا و14 هزيمة)، الذي خسر للمرة الثانية في 3 مباريات، وللمرة السادسة في مبارياته السبع الأخيرة خارج ملعبه.

وسجل جيمس، الذي لعب لمدة 27 دقيقة، 10 نقاط أو أقل 12 مرة فقط في مسيرته.

وشارك إيساياه توماس للمرة الثالثة هذا الموسم مع كافاليرز، وأحرز 9 نقاط، بينما سجل كيفن لاف 3 نقاط فقط، وهو أقل عدد من النقاط له في مباراة هذا الموسم.

وأحرز آندرو ويغينز 25 نقطة لصالح تيمبروولفز، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة، بينما حقق كارل- أنطوني تاونز وتاغ جيبسون رقمين مزدوجين، إذ أحرز الأول 19 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وسجل الثاني 16 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة.

وحقق تيمبروولفز (26-16) انتصاره الخامس على التوالي، ووضع حدا لست هزائم متتالية أمام كافاليرز.

وسجل ديمار ديروزان 35 نقطة ليقود تورونتو رابتورز للفوز 114-113 على بروكلين نيتس بعد وقت إضافي.

وفاز هيوستن روكتس 116-107 على شيكاغو بولز بفضل 24 نقطة من إيريك جوردون، وتصدر دومانتاس سابونيس 7 لاعبين حققوا أرقاما مزدوجة ليفوز إنديانا بيسرز 109-96 على ميلووكي باكس.