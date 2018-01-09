وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القمر الصناعي، الذي صنعته شركة نورثروب غرومان، لم ينفصل عن المرحلة الثانية من الصاروخ فالكون 9، ويفترض أنه تحطم أو سقط في البحر.

وذكر أحد المسؤولين أن من المفترض أن يكون القمر الصناعي "فقد".

وأضاف المسؤولان أنه تم فتح تحقيق في الواقعة، ولكن ليست هناك دلائل أولية على وجود شبهة تخريب أو أي تدخل آخر.