وساعد الدولار، الذي يظل ضعيفا بعد أن سجل أكبر هبوط سنوي منذ 2003، في صعود الأصول المقومة بالعملة الأميركية حيث سجل الذهب الأسبوع الماضي مكاسب لأربعة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ أبريل.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1318.84 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات في السوق الأميركي، بينما تراجعت العقود الأميركية للذهب تسليم فبراير0.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1320.40 دولار للأوقية.



وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل اليورو الإثنين. وبعد بيانات متباينة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة، واصل المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة القصيرة الأجل الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في 2018.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.78 بالمئة إلى 17.09 دولار للأوقية، بعد أن سجلت يوم الجمعة أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 17.29 دولار.



وارتفع البلاتين 0.29 بالمئة إلى 972.20 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى في أكر من ثلاثة أشهر ونصف عند 973.60 دولار.



وصعد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1097.95 دولار للأوقية بعد أن سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1105.70 دولار.