وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 16 سنتا، أو 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.78دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة إلى 61.73 دولار.



وفي الأسبوع الماضي سجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ مايو 2015 مع وصول برنت إلى 68.27 دولار للبرميل والخام الأميركي إلى 62.21 دولار.



ووفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي قريبا فوق مستوى عشرة ملايين برميل يوميا فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري.



وتزايد إنتاج الخام الأميركي هو العامل الرئيسي الذي يكبح تأثير تخفيضات إنتاجية تقودها منظمة أوبك وروسيا والتي بدأ سريانها في يناير 2017 ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية 2018.



وقال مصدر بارز بأوبك، من منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط،إن المنظمة تراقب الاضطرابات في إيران وأيضا الأزمة الاقتصادية في فنزويلا لكنها لن تزيد الإنتاج إلا إذا حدثت عرقلات كبيرة ومتواصلة للإمدادات من هذين البلدين.