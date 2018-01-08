وفي التسجيل الذي أذاعته القناة الإخبارية الثانية، الاثنين، يقول يائير نتانياهو لنجل أحد أقطاب صناعة الغاز الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء قدم اتفاق غاز مثيرا للجدل للكنيست يفيد قطب الغاز.

كما سمع يائير وأصدقاؤه يتحدثون عن شابات متعريات، وكم أنفقوا من نقود، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأثار يائير انتقادات وسائل الإعلام بسبب حياة البزخ التي يعيشها، وتعليقاته البذيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم نشر التسجيل الصوتي وسط تحقيق للشرطة في مزاعم فساد تحيط برئيس الوزراء الإسرائيلي.