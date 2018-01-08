واستغل الأهلي، الذي احتاج لثلاث دقائق فقط لافتتاح التسجيل عبر مؤمن زكريا، الأخطاء الفادحة لدفاع الزمالك وحارسه أحمد الشناوي، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتراجع للمركز الثاني.

وتعرض الزمالك للهزيمة الخامسة في الدوري هذا الموسم لينهي النصف الأول من المسابقة في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

ولعب الشناوي حارس الزمالك تمريرة خاطئة انتزعها وليد سليمان، واجتاز أكثر من مدافع ثم مرر الكرة إلى زكريا، لاعب الزمالك السابق، ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة.

وأهدر الزمالك فرصة التعادل عندما أضاع باسم مرسي ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 33.

وحصل التونسي علي معلول مدافع الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة من الشناوي ضاعف منها عبد الله السعيد التقدم قبل نهاية الشوط.

وفي الشوط الثاني، انفرد وليد أزارو بالشناوي الذي انزلق ليسهل المهمة أمام المهاجم المغربي لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 53، معوضا فرصة انفراد أضاعها قبل الاستراحة.

وفشل الزمالك في تقليص الفارق وطرد لاعبه محمد إبراهيم في الدقيقة 81.