وفي أبرز مفاجآت الانتقالات، انضم العمانيان حارب السعدي ومحمد المسلمي، المتوجين الأسبوع الماضي بلقب كأس الخليج "خليجي 23" في الكويت على حساب الإمارات، إلى الجزيرة حامل لقب الدوري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتم تسجيل اللاعبين بدلا من الفرنسي لاسانا ديارا الذي فسخ التعاقد معه حديثا، والأوزبكي ساردور راشيدوف، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتألق السعدي لاعب نادي السويق، ومحمد المسلمي لاعب الشباب، بشكل لافت مع المنتخب العماني الذي توج باللقب الخليجي للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2009.

أما العين الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوصل المتصدر، فضم المصري حسين الشحات قادما من مصر للمقاصة، معارا حتى نهاية الموسم.

وضم نادي الإمارات، السوري يوسف قلفا من النصر الكويتي، دون الإعلان عن قيمة ومدة العقد بانتظار وصول بطاقته الدولية.

وفي أبرز الصفقات الأخرى، تعاقد شباب الأهلي مع جناح هايدوك سبليت الكرواتي إيريك إنتي ليحل بديلا للسنغالي موسى سو، وأعاد النصر تسجيل المغربي عبد العزيز برادة مكان الأرجنتيني ماوارو زاراتي، الذي انتقل إلى مواطنه فيليز سارسفيلد.