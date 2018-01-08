وفي ندوة بمجلس اللوردات البريطاني بشأن الدعم القطري والتركي لتنظيم الإخوان، أوضح الكولونيل تيم كولينز، مدير منظمة نيو سنشري لمكافحة الإرهاب، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفر ملاذا للعناصر المطلوبة للعدالة بشكل يتناقض مع مطالبته للولايات المتحدة بتسليم رجل الدين فتح الله غولن، الذي يتهمه بالوقوف وراء محاولة انقلاب عسكري في يوليو 2016.

وقال:" لقد سئل أردوغان من بعض الصحفيين: هل تسلم الإخوان إلى بلدهم؟ فقال إنه يتلقى طلبات لكنه يسأل دائما: هل الإخوان جماعة مسلحة أو إرهابية؟".

وفي الوقت ذاته، يطلب أردوغان من واشنطن تسليم غولن بحجة تزعمه لجماعة تقول أنقرة أنها تستخدم السلاح.

وأكد كولينز أن تقارير معلوماتية عدة أكدت لجوء الإخوان إلى العنف المسلح في مصر عام 2014.

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية في تركيا، أشار كولينز إلى أن حزب العدالة والتنمية يعمل على استغلال المشاعر الدينية لدى الفقراء في المناطق الريفية التركية من أجل حشد التأييد السياسي، وهو ذاته أسلوب تنظيم الإخوان.

وقال كولينز:" يستغلون الفقراء وميلهم للدين حتى أنهم يسمونهم بالأتراك السود في مقابل الأتراك البيض الذين يسكنون المدن".

وأضاف:" أردوغان يعمل الآن على خلق جيل جديد من أجل الانقلاب على مبادئ الجمهورية التركية لصالح حكم ديني".

واعتبر أن الإخوان دائما ما ينادون بالديمقراطية لكنهم يخفون أجندة سرية من أجل تغيير المجتمعات والوصول إلى حكم ديني.