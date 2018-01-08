أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 20 إلى 23 يناير الجاري.