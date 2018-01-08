أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، في الفترة ما بين 20 إلى 23 يناير الجاري.
وقال البيت الأبيض في بيان إن نائب الرئيس سيزور خلال جولته مصر والأردن وإسرائيل.
وذكر أن بنس سيجري مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو.
وكان مقررا أن يزور بنس المنطقة في ديسمبر، لكن تم إرجاء الجولة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مما أثار ردود فعل دولية غاضبة.