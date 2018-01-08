وحيا "أبطال الإمارات حماة الوطن الذين يسطرون المواقف البطولية والمشرفة لهم ولدولتهم ويعكسون قيما أصيلة في الإخلاص والإقدام والشجاعة التي يتحلى بها أبناء الإمارات"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وقلد الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور رئيس أركان القوات المسلحة "وسام الشجاعة لكل من الرائد عبدالله سالم راشد اليماحي والنقيب أحمد محمد سعيد البلوشي والمرشح حسن راشد سعيد حمدون النقبي ووكيل أول علي فرج عبدالله جابر والوكيل أحمد إسماعيل سعيد المطروشي والرقيب أول خالد عبيد محمد الطنيجي والرقيب عبيد خميس خلفان الزحمي".