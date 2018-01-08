وقال مجذوب عيدروس، الأمين العام للجائزة التي تتخذ من السودان مقرا لها، إن المحور الثالث للمنافسة هذا العام، وهو الدراسات النقدية حول أدب المكان، حقق "قفزة عالية" في عدد المشاركات مقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغ عدد المشاركات فيه 38 عملا.

وأضاف عيدروس أن اللجنة الفنية للجائزة "تواصل اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الدورة الثامنة، والترتيبات المتعلقة بالمراحل المختلفة حتى الفعاليات الختامية يومي 14 و15 فبراير 2018 بالخرطوم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وتأسست جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي في 2010، بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الأديب السوداني (1929-2009)، وتشمل ثلاثة مجالات، هي الرواية والقصة القصيرة ومجال ثالث من مجالات الإبداع الكتابي يختاره مجلس أمناء الجائزة سنويا.

وتقبل الجائزة المشاركات من جميع أنحاء العالم، شريطة أن تكون مقدمة باللغة العربية. ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة بفروعها الثلاثة نحو 100 ألف دولار.

وبجانب تكريم الفائزين، تقيم الجائزة أنشطة ثقافية مصاحبة، منها الندوة العلمية التي ستدور هذا العام حول "سرديات أدب الرحلة" ويشارك فيها أدباء كبار من داخل وخارج السودان.

ومن بين الفائزين بالجائزة في الدورات السابقة، السوداني أمير صالح جبريل، والسورية توفيقة خضور، والأردني صبحي فحماوي، والمغربي هشام بن الشاوي، والجزائري أحمد طيباوي، والعراقي راسم قاسم، والمصري عمار علي حسن.