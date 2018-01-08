وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت منير محمد، في ديسمبر 2016، في منزله بشارع ليوبولد في ديربي، متهمة إياه بالتحضير لشن هجوم في فترة الأعياد.

وتعرف محمد على الصيدلانية رويدة الحسن عبر موقع للمواعدة الإلكترونية، وطلب مساعدتها في التحضير للهجوم، الذي كان يديره شخص تعرف عليه محمد على فيسبوك، واعتقد أنه قيادي في داعش.

وعثرت الشرطة في شقة محمد على مواد تستخدم في صنع قنابل، بالإضافة إلى كتاب حول كيفية صنع القنابل، وسم قاتل.

من جانبهما، أنكر محمد والحسن التهم الموجهة إليهما، بالتخطيط لشن هجمات إرهابية في الفترة ما بين نوفمبر 2015 وديسمبر 2016.