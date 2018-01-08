وحسب الأخبار الواردة للمركز الأحوازي لحقوق الإنسان، العضو المؤسس في "الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران"، فإن هناك أكثر من 1500 معتقل في الأحواز وحدها.

ولم يخف النشطاء الأحوازيون تخوفهم من التعذيب المفرط الذي ستمارسه السلطات الإيرانية بحق السجناء الأحوازيين، وغيرهم من الشعوب غير الفارسية، وتقديمهم لمحاكمات غير عادلة قد تنتهي بالحكم عليهم بالإعدام، بحسب تهديدات النظام.

وأكد المدير التنفيذي للمركز الأحوازي لحقوق الإنسان رئيس الحملة العالمية، فيصل أبو خالد الأحوازي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت "أعدادا كبيرة من المواطنين الأحوازيين"، مشيرا إلى "عدم اتساع السجون والمعتقلات الإيرانية في الأحواز للمعتقلين، مما دفع السلطات لوضع أعداد كبيرة منهم في غرف صغيرة".

وطالب أبو خالد الأحوازي، باسم "الحملة العالمية لمناصرة ثورة الشعوب غير الفارسية في إيران"، من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، سرعة التدخل لمنع ارتكاب المجازر بحق المعتقلين، خاصة وأن أعدادا كبيرة من المعتقلين قتلوا تحت التعذيب أو بسبب الإعدامات.

وبالرغم من عسكرة المدن في جميع أنحاء إيران، فإن الشعب مصر على إنهاء النظام الملالي وفق النشطاء، ويعمل على تغيير توقيت المظاهرات لمراوغة الحرس الثوري الذي بات مكلفا بخنق الانتفاضة.