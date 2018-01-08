وقال بوزداج، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، إن مجلس الأمن القومي التركي سيناقش تمديد حالة الطوارئ في اجتماعه المقبل، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيصادق لاحقا على هذا الإجراء، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تركيا قد فرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو 2016، وأسفرت عن حملة اعتقالات لآلاف الأتراك بتهم التورط أو التخطيط للانقلاب.

وتتهم أنقرة رجل الدين التركي الموجود في أميركا، فتح الله غولن، بالتخطيط للانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأمر الذي نفاه غولن.