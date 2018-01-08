وفي كلمته الافتتاحية، التي نشرت نصها وكالة الأنباء الكويتية، شدد أمير الكويت على أن التحديات الحالية في المنطقة تفرض التعاون والتشاور واللقاء وعلى كافة المستويات، مؤكدا أهمية الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.

وقال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن مسيرة مجلس التعاون، تتطلب التعاون على مختلف المستويات.

وأضاف مخاطبا المجتمعين "إن المسؤولية الملقاة على عاتقكم اليوم كبيرة ونحن على يقين بأنكم قادرون على تحملها والوفاء بها لنعزز بناءنا الخليجي ونحصنه من كافة التحديات ونضاعف من تواصلنا تجسيدا لوحدتنا وتعزيزا لتماسكنا."